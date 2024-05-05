民眾黨主席、台北市前市長柯文哲因京華城容積率案、北士科案，被北檢列為貪污被告，民調專家戴立安認為，柯文哲2028若垮台，對準總統賴清德有利。對此，資深媒體人黃揚明提出2大因素才是關鍵。

針對柯文哲近日陷入爭議，戴立安昨（4）日在《POP大國民》節目中直言，年輕人可能朝民進黨支持的方向會多於國民黨，其中主持人平秀琳問道，「柯文哲2028若掛了，其實對賴清德有利？」戴立安則認同此說法，並回應「對。」

對此，黃揚明今日在政論節目《新聞大白話》中指出，很多年輕人買總統蔡英文的帳，但不見得會買賴清德的帳，且賴520上任後，有很多政策、政見，像是兩岸關係、能源議題以及電力供應等各，都得重新受到檢驗。

黃揚明認為，賴清德上任後的4年內將是關鍵，若賴清德做得好，對連任將有幫助，反之若弊案持續爆發、政見無法達成，滿意度就會逐步下降。黃揚明強調，現在就針對此議題分析還太早了，並表示民進黨政府若只靠「說」而不會真的「做」，會被人民看破手腳。