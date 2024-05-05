每一對情侶交往的原因都不同，有些是因性格相似，有的則是互補而在一起。《搜狐網》運勢專欄分享3組星座情侶個性看似差很多，但私底下其實有共同點，因相互吸引與欣賞，進而交往，婚後生活過得很幸福。

▎天蠍座＆獅子座

天蠍座冷靜內斂，給人一種神祕的感覺，獅子座則是熱情奔放，還具備霸道特質，兩者雖然個性差異大，看起來沒什麼交集，但同樣都愛恨分明，願意為朋友兩肋插刀，重義氣性格成為相互吸引的魅力，他們雖然都很強勢，但彼此欣賞和競爭，可說是相愛相殺的一對愛侶。

▎雙子座＆處女座

處女座做事細心，凡事追求完美，雙子座大剌剌，總是不按牌理出牌，看似不適合的兩人，共同點卻是對「美」的執著，處女座非常愛美，不僅要求外在，也在乎生活品質的完美，雙子座則是點子特別多，總能創造出特殊美感，兩人因而相互欣賞，給彼此層出不窮的靈感。

▎巨蟹座＆水瓶座

巨蟹座勤儉持家，生活看似呆板，水瓶座古靈精怪，想法多變又活潑，卻沒有安全感，巨蟹座的穩定反而能帶來保障，每當水瓶座陷入走投無路的窘境時，巨蟹座總願意伸出援手相助，兩人相互吸引與影響，巨蟹座也因水瓶座的獨特見解，願意嘗試新事物。

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