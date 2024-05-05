一名男子和房仲看台北市景美、萬隆附近的老公寓，同時也有多組客人排隊要看屋，當天晚上房仲告訴他已有4組人斡旋，他傻眼直呼「北市的老公寓又老又臭，怎還有一堆人搶著要？」貼文引發熱議，多數網友表示，老公寓的優點在於沒有過高的公設比，再加上物件位於台北市，地理位置有優勢。

原PO昨（4）日於PTT房屋板指出，房仲帶他看房子，才走到要看房子的巷弄轉角，就看到不少人等著要看屋。他表示這間房子位在台北市景美、萬隆一帶，是4樓、28坪的老公寓，周邊不見公園等美景，屋內也沒有裝潢，都更的機會也不高，唯一優點因為是邊間，採光還不錯。

當原PO還在猶豫時，當晚房仲就向他表示，已收4組斡旋金，建議他先出個價，若4組客人都沒有成交，會再問他意願。他傻眼說，台北的老公寓又老又臭，不解怎麼還有一堆人搶著排隊，且多組看房的都是青壯年，「台北市公寓搶手的關鍵是什麼？」

貼文露出，一票網友表示，新大樓的公設比很高，會壓縮室內坪數，相較之下，老公寓可以買到實際大小的坪數，再加上地理位置是台北市，就贏很多重劃區的新大樓了，「北市公寓還是很香，以實際坪數來看單價相對便宜」、「台北市這個地理位置就夠了」、「當你嫌棄各種房子不好，別人都捧現金搶。」