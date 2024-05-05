大陸女星楊冪出道多年來，一直都是收視及票房的保證，因此擁有「流量女王」的美稱。不過她近期主演的懸疑喜劇電影《沒有一頓火鍋解決不了的事》，卻因為票房成績不佳，導致才上映第五天就突然宣布要撤擋。

《沒有一頓火鍋解決不了的事》是描述4個互不相識的人，在戲院後台分贓，意外牽扯進一樁命案。楊冪是第一女主角，搭檔李九霄、于謙、田雨等人共同演出。但1日上映後，票房一路走跌，至今僅累積5208萬人民幣（約台幣2.3億元）。結果官方5日隨即宣布撤檔，微博上表示「自上映以來，因為各種環境因素，導致影片沒有與更多的觀眾見面，在此要特別感謝為提升排片付出了努力的朋友們，並對想看的觀眾們由衷說聲抱歉」，未來將擇期重新上映。

官方發出撤檔聲明。（圖／翻攝自微博）

消息曝光後，引發大陸網友熱議，部分人認為票房不佳的原因與電影放映時間、場次及地點的安排有關，但也有人指出，近期大陸電影圈流行「7天無理由退貨」。所以根據以往情況，即使撤檔再上映，電影票房依舊不會太理想，所以推測該電影應該是虧損太多才下檔。

相隔3年，楊冪重返大銀幕，之前受訪時曾透露為了本片找了老師雕琢演技，自己脫胎換骨、打碎重來，更有信心能轉型成功。沒想到《沒有一頓火鍋解決不了的事》和同期上映的《維和防暴隊》、《末路狂花錢》早早破億相比，完全黯然失色。連她最近播出的新劇《哈爾濱一九四四》反應也平平，因此她的下部仙俠劇《狐妖小紅娘月紅篇》的收視成績，如今格外受到外界關注。