「BOOM！怪物星人」由溫妮WINNI、小V郁采真、小魏魏嘉瑩、琳誼Ring所組成，近來為人氣喜劇 《我的婆婆怎麼那麼可愛 2》獻唱主題曲〈拍謝啦〉，並在MV裡大跳「機車舞」。有趣的是，MV尾聲祭出大彩蛋，邀來《我的婆婆怎麼那麼可愛 2》飾演婆婆一角的鍾欣凌與團員合體大跳「機車舞」，鍾欣凌不僅站上了C位，更圓了女團夢。

鍾欣凌雖然練舞時直呼：「舞蹈真的太難了！」謙虛自嘲，「我是來亂的，要上太極拳課，卻走錯教室來到熱舞社」，但上工拍攝立即展現專業、攀上出道以來「舞技新高度」，而且她僅花1.5小時就學會了，讓團員紛紛讚歎：「實在太厲害了。 」

鍾欣凌（中）在〈拍謝啦〉MV驚喜現身，怪物星人左起小V、溫妮、琳誼、小魏。（相映音樂提供）

〈拍謝啦〉由小魏作詞作曲，MV斥資7位數拍攝，4名團員在MV中展現百變造型相當吸睛，除了搭配戲劇推出「婆婆好可愛版」外，更加碼推出「怪女孩超派版」，怪物星人表示：「想藉由歌曲鼓勵每一個認為自己和社會格格不入的女孩們不要害怕，相信自己勇敢向前。」

怪物星人在〈拍謝啦〉MV中造型多變十分吸啨。（相映音樂提供）

怪物星人近來忙於音樂祭，今再宣布加碼舉辦8場：5／11香港奧海城、5／26台北西門、6／8新店裕隆城、6／23高雄漢神巨蛋、7／7新北板橋大遠百、7／21台南三井Outlet、8／10台中大遠百、8／25台北信義香堤廣場，其他城市陸續增加中。