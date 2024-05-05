新北市台64快速道路，中和往板橋方向，昨天（4日）下午2時許，一輛交通大隊的警車，開啟警示燈及警笛，要趕往現場處理事故，沒想到意外擦撞到一旁禮讓車輛的後照鏡，警車也立即靠邊停靠下車處理，整個過程被民眾的行車紀錄器拍下，PO在網路上引起熱議。

新北市台64快速道路往新莊方向，昨天下午2時許，一輛警車趕現場時，意外擦撞休旅車導致後照鏡殼掉落。（翻攝爆料公社）

民眾將整個過程的行車紀錄器畫面，PO在網路《爆料公社》，並留言表示「噴裝的阿SIR，從後視鏡看到他這樣鑽的時候，就該知道要遠離了⋯影片都明顯聽到警聲了，還不懂的靠2邊讓道通行。」

警員因為擦撞噴裝，無奈下車處理。（翻攝爆料公社）

民眾表示，警報器的聲音很大聲，很早就察覺到警車要趕現場快速通過，大家都紛紛靠兩邊避讓，但民眾表示，很多民眾都只是靠兩邊，但還是慢慢行駛，並非停下禮讓，這樣警車很不容易閃躲，才會造成這樣的擦撞意外，還好噴裝備的是警車，不是休旅車，要不然不知道要賠多少錢。

網友看到影片後紛紛留言表示：「這位駕駛警車的阿SIR，這開車技術真的有待加強啊」、「硬擠就贏了」、「寫不完的報告」、「技術不好」、「不是靠兩邊而已，是要靠兩邊還要停下來，停下來停下來」、「結果反而更慢...」、「雖禮讓比較慢，但這駕駛技術....」。