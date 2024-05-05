MONKEY檔車變身為七龍珠布瑪號，在眾多MONKEY檔車之中相當吸睛。（羅琦文攝）

MONKEY檔車相當可愛。（羅琦文攝）

布瑪號車主小昀騎上愛車，她家中有5輛MONKEY，祖孫3代都騎MONKEY，其中有2輛是布瑪號。（羅琦文攝）

可愛的HONDA MONKEY檔車5日在屏東勝利星村舉行車聚活動，有上百位車友到場參加，其中最吸睛的是日本漫畫家鳥山明的作品七龍珠當中，布瑪騎乘的「變型19號機車」。布瑪號全台進口20輛，目前僅3輛交貨，一輛從原價近70萬元喊價到百萬，仍無人願割愛，可愛的車聚活動，吸引許多車迷前來參觀。

七龍珠當中布瑪騎乘的「變型19號機車」，外觀設計參考自1950年代的Moto Guzzi V8 GP賽車，超大整流罩和裸露的車尾，有著極為獨特的視覺，也因此被鳥山明作為參考畫進七龍珠之中。這輛車的原型是HONDA的MONKEY125，由日本GANESHA CUSTOM，與泰國NOTE KEVLAR及K-WINS等改裝團隊，聯合打造出這輛手工改裝車。

布瑪號的車主小昀說，MONKEY車很可愛，加上是HONDA原裝進口檔車，非常耐操，至於布瑪號是因為漫畫七龍珠的關係，從日本合法進口，原價一輛68.8萬元，全台只進口20輛，一開賣立即秒殺搶光，但目前只交貨3輛。

小昀說，布瑪號是七龍珠當中非常具有代表性的象徵，長得像子彈一樣很可愛，她和女兒都相當喜歡，她家有5輛MONKE，其中有2輛是布瑪號，但目前僅交車1輛，平常都擺在家裡觀賞，家裡祖孫3代都騎MONKEY。

MONKEY車聚活動發起人陳樂表示，MONKEY車號稱是最貴的125小車，疫情期間突然價格漲到翻倍，原本一輛15.8萬元，漲到25.8萬元、甚至是27萬元，至於布瑪號，非常具有收藏價值，就他了解，聽說有人喊價到百萬元，但車主都不願意割愛，這次的車聚，號召同好一起來屏東玩，也行銷屏東，同時也很感謝夢想街免費提供場地。