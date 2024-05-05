詐團取簿手闖紅燈遭攔查。（翻攝畫面）

新北市一名40歲蔡姓男子，2日下午2時許，因在三重區正義北路與雙園街口闖紅燈遭警方攔下，蔡男以為只是交通違規開個紅單而已，卻不知自己早已遭臺北地檢詐欺通緝，當蔡男欲將放置在機車前置物箱塑膠盒拿到身體後方隱藏時，被警方發現盒子裡面竟藏有4張他人金融卡，背包內還被查獲2組安非他命吸食器。

警方表示，警方現場詢問4張金融卡從何而來，蔡男辯稱路上撿到的，卻遭警秒打臉「撿到的卡片會在你身上嗎」，進一步檢視蔡男手機內容，發現蔡男就是所謂取簿手，依詐騙集團指示，至指定處所領取被害人寄存金融卡，再輾轉提供車手提領款項之用。

據了解，蔡男通緝期間都是住在朋友家，在臺北或新北兩地四處打零工維生，之後在網路上認識對方，對方告知有輕鬆賺錢機會，請其至指定處所領取包裹，領取一個包裹酬勞為新臺幣1000至2000元，如今狼狽落網，後悔莫及。警方訊後將蔡男依詐欺通緝、洗錢防制法及毒品危害防制條例等罪移送臺北地院及新北地檢偵辦。

三重警分局長黃南山表示，來路不明的求職廣告標榜取貨輕鬆賺往往都是詐騙集團的陰謀，實則是從事取簿手或車手等非法工作，不可因為一時僥倖而踏上犯罪之路，等到被警方查獲時才在悔不當初。

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