苗栗縣頭份市製茶職人張家齊，多次以東方美人茶、紅茶，在世界級製茶競賽榮獲各項大獎，其茶品好味道躍上天際，獲得長榮航空指定為商務艙用茶，讓各國旅客都喝到苗栗好茶滋味，也讓曾經想成為機師的他，用茶葉成績飛向天空，一圓自己的夢想。

身為苗栗客家人的張家齊，子承父業是苗栗頭份製茶第3代，並用行動證明自己，屢次在國際大賽中拿下獎項，將台灣茶葉與製茶技術行銷國際。

他多次以東方美人茶、紅茶參加有「美食界奧斯卡」美譽的「英國星級美食大賞」拿下大獎，2021年在該賽事，打敗全球108個國家、上萬件作品，奪得「3星級」最高殊榮，隔年更蟬聯「3星級」最高榮譽，也曾在日本世界茶評比會拿下「最高金賞」大獎。

其製茶好功夫也獲得各行各業賞識，獲得精品業、銀行、百貨公司等跨域合作，讓他打響苗栗茶葉的名聲，這次長榮航空公司前來「請纓」，張家齊也特別客制化，量身打造「世界冠軍茶系列蜜香紅茶」，作為機上精緻茶品。

張家齊說，長榮航空去年7、8月就來談合作，但他因家中事務繁忙一直耽擱，但對方展現誠意，足足等了他半年多，他也真誠以待，每天都會撥空到茶廠研發新茶。

他表示，考量高空中壓力較高，旅客的味蕾會遲鈍些，因此配合氣壓重新調整口味，包括茶葉烘焙、溫度等因素，還有空服員運用水沖泡的時間，以及高空中可能水溫最高只有85度等來測試，打造出這次合作的蜜香紅茶。

張家齊提到，飛上天際的茶品，是純手工烘焙，完全不添加任何香精、化學物質，喝起來會有很多層次，品茶時會自然聞到果香、蜜香、花香，並如同香水有前中後的香味。

小時候的志向要成為機師的張家齊，因為視力測驗等原因與飛行夢擦身而過，如今用自身的技藝，和親手烘焙出的茶葉，讓茶品躍上天空，也一圓自己長年的夢想。

張家齊說，「世界冠軍茶系列蜜香紅茶」是專屬長榮航空商務艙的茶品，對外不會販售，必須搭飛機才有機會品嘗，他希望在高空機艙中，各國旅客都能用1杯現沖的茶品為精緻機上料理作壓軸，並且感受到苗栗這塊土地的風土與熱情，他雖不是世界最大的茶公司，但要作出世界最一流的茶葉。