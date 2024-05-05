準行政院長卓榮泰5日公布11個部會政次，其中，農業部政務次長將由前農糧署長胡忠一、高雄區漁會總幹事黃昭欽出任，全國漁會表示，黃昭欽熟悉漁會組織，亦了解台灣與國際遠洋漁業事務，樂見漁業界優秀人才進入農業部，解決漁業勞動力與資源不足、養殖漁業與種電競合問題。

黃昭欽從高雄海專漁業科，一路讀到台灣海洋大學漁業科學系、漁業科學研究所碩士班，曾任台灣區遠洋鮪魚公會總幹事、台灣鮪魚產銷發展基金會執行長、台灣水產協會秘書長，去年曾因前鎮漁港獲中央81億改造經費爭議，頻繁出現在媒體版面。

全國漁會總幹事林啟滄5日表示，前鎮漁港是全台最大漁港，黃昭欽任職高雄區漁會期間，致力前鎮漁港改造，其優異表現成為他被選為農業部政次原因。

他指出，遠洋漁業產值、產量占我國漁業比重高，農業部正積極改善漁工人權、漁業環境，黃昭欽曾任遠洋漁業公會總幹事，熟悉台灣遠洋漁業、國際遠洋事務，相信上任後，能使台灣遠洋漁業更深入地接軌國際。

林啟滄說，黃昭欽為高雄區漁會服務，知悉漁會組織、漁民服務，也清楚漁業問題，期許黃昭欽與漁會一起復育沿近海漁業資源、解決漁業勞動力與資源不足、養殖漁業與種電競合問題。

胡忠一則是從台大農業推廣研究所碩士畢業，取得日本東京大學農業經濟學博士後，原先在台灣省政府農林廳輔導科，後來轉到農委會擔任農田水利處副處長、企畫處長、輔導處長、主任秘書，期間曾赴日擔任台北駐日經濟文化代表處經濟組副組長，行政資歷相當豐富。

胡忠一2018年接掌農糧署長，致力推動產銷履歷農產品、辦理辦理東京奧運食材供應專案，使台灣香蕉進駐東京奧運選手村、農糧產業省工機械化及設備現代化、建立農糧產業冷鏈、籌組多個農產業策略聯盟，即使已在今年1月屆齡退休，卻傳出是農業部長熱門人選之一。