準總統賴清德將在520上任，新內閣團隊也在昨（4）日舉辦「行動創新AI內閣新閣策勵營」。對此，前國民黨立委陳學聖質疑唯漏故宮院長，不解故宮院長蕭宗煌究竟是否留任。陳學聖感嘆表示，故宮和台積電算是台灣唯二在國際拿的出來的護國神山，故宮院長角色在新內閣卻無足輕重。

陳學聖今發文提到，新內閣昨新生訓練，全員到齊，唯漏故宮院長，若要換新人就必然會亮相，不解蕭宗煌如今是留任還是被換掉。

陳學聖坦言，或許在一般人眼裡，故宮院長雖是內閣成員，但算是邊緣，沒什麼重要，但就文化界或台灣國際地位來說，故宮和台積電算是台灣唯二，在國際拿的出來的護國神山，結果故宮院長的角色，在新內閣如此無足輕重，令他感到相當感慨。

陳學聖日前稱行政院若最後因為女性閣員比例太低，故宮院長換由女性出任，也不用太訝異，「因為這意味著未來幾年，故宮就不再是『國寶』，不再重要」，引發爭議。陳學聖今則解釋，他的重點在於故宮院長的人選，無關性別而在能力，不要為了新內閣性平不平衡，而刻意找女性，這對女性是貶抑，對故宮更是傷害。