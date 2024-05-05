今年度的國中教育會考即將於5月18日、19日兩天舉行，基隆市政府與基隆市學校學生家長會聯合會合作，5日上午在慈雲寺舉辦考生祈福典禮，有全市17校、150名準考生參與，先後向至聖先師孔子及文聖帝君參拜，祈求穩定考生心情並庇佑考運，會後領取寓意「包高中」的餐盒與祈福文具。

這場祈福活動是由基隆市安樂國小與家長會聯合會合作舉辦，先由楓香舞蹈團精心編排的祈福舞開場，引領考生分批入寺參拜至聖先師孔子與文昌帝君。會後發送內裝包子、蛋糕、粽子，寓意包高中的餐盒，以及原子筆、2B鉛筆和祈福御守，祝福學生都能金榜題名，進入內心期待的學校。

基隆市副市長邱佩琳也在民政處長張淵翔、教育處副處長徐嬿立陪同下出席，邱佩琳說，為減低考場負擔及增加應考便利性，基隆考區新增基隆商工考場，讓學生可以就近應考，特殊試場部分則回歸各考場，讓學生能在舒適的考場環境應試。

家長會聯合會總會長張若葳表示，感謝基隆市政府大力支持，攜手深耕在地文化傳承與傳統祭祀的安樂國小，將基隆傳統宗廟祭祀文化融合考前祈福，凝聚信仰力增加考生信心，撫平考前焦躁，透過現場熱絡活動讓考生自信加倍，順利應考，金榜題名。

張若葳說，今年是第一次舉辦這樣的祈福活動，未來也將持續擴大舉辦，除國中會考外，也有意針對高中學測舉辦，希望能夠透過宗教儀式的加持，讓考生以及家長都能夠以平常心面對大考，才能在應試期間表現出自己的實力。