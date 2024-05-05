長期關心鴿笭文化傳承議題的市議員蔡育輝（右三）更親自到現場與學員一起體驗鴿笭競賽。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市鴿笭傳統文化推展協會理事長蔡璋茂（左一）為學員介紹鴿笭及捕鴿手套鴿笭的器具。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府文化局為持續推廣、傳承與維繫鴿笭民俗文化內涵、重塑傳統農村凝聚力，今年首度舉辦鴿笭文化營，5日帶領學員們移師戶外觀看鴿笭競賽，群鴿飛起嗡嗡聲響，令許多學員印象深刻。

文化局今年首度辦理為期3天的鴿笭文化營，課程委請台南大學文資系教授戴文鋒規畫，連2天的室內課程和1天的戶外課程，此次吸引來自台北及高雄共20名學員參加，長期關心鴿笭文化傳承議題的市議員蔡育輝更親自到現場與學員一起體驗鴿笭競賽。

前2天課程包含請專家學者介紹鴿笭文化、鴿笭藝術創作及鴿笭桌遊，最後由地方文史工作者黃文博、前竹埔里長魏明傑及台南市鴿笭傳統文化推展協會理事長蔡璋茂以對談方式分享「鴿笭的禁忌、俗諺與故事」。

最後一天的戶外課程有拜訪鴿笭製作師謝榮哲，至佳里區認識長笭，及帶領學員至現場觀看鴿笭競賽，希望透過系統化講座安排，提升學員對鴿笭文化的認知。

文化局表示，「放粉鳥(紅腳)笭」此一深具地方特色的無形文化資產是農閒時期盛行於新營、鹽水和學甲的傳統民俗活動，這是農民社會中悠久的傳統活動，此活動兼具民俗、聯誼、休閒等性質。

文化局說，透過每年舉辦鴿笭比賽，希望吸引更多外地民眾前往體驗，更期望舉辦親子教育推廣課程，配合現場觀看鴿笭競賽，藉由傳統創新與從旁參與的過程中，共同感受鴿笭文化的迷人魅力，讓這項文化藝術活動重新回到大眾的視野，百年傳統民俗得以持續綿延流傳。