桃園青埔、新北林口一帶從昨天深夜到今天凌晨又有近萬戶大停電，桃園市議員凌濤喊話桃園大家長張善政和6席立委幫市民爭取停電補償。市府對此表示，無預警停電與電壓不足造成的電器耗損和故障不該由市民承擔，台電和經濟部都該正視，更重要的是，半個月逾20次無預警大停電，台電要找出系統性和結構性原因好好說明和解釋。

凌濤指出，停電高度集中桃園、林口，讓人懷疑有隱情，質疑故意選桃園或電網更新跳過桃園，感嘆石門水庫和大潭電廠發電都在桃園還狂停電，市民情何以堪，呼籲桃市府與6席立委，要求相關單位給桃園人一個交代，並且針對過去受害停電區域，提出計畫，給予補償。

桃園市政府對此表示，台電對於跳電或停電，應有計算補償的既有規定與方法，且已有市民反映無預警停電與電壓不足，恐會造成電器的損耗或故障，這些可能衍生的成本，不應該由民眾承擔，台電以及掌管電力的經濟部，必須要正視。

桃市府強調，重點還是在於不要再發生，半個月超過20次的無預警大規模停電，到底原因是什麼？台電不能迴避系統性或結構性原因的可能性，市府已邀請台電，必須提出合理的說明和解釋。