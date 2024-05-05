國民黨不分區立委張嘉郡本月14日將接任雲林縣黨部主委，民進黨籍立委劉建國也將接任民進黨雲林縣黨部主委職務，外界認為張、劉2人將使下屆縣長選舉提早「對決」，雲林縣長張麗善表示，每一個政黨有各自經營模式，各自發揮，不算是什麼對決不對決。

張嘉郡表示，接任縣黨部主委是配合主席朱立倫的「內造化」計畫，包含謝龍介、柯志恩等不分區立委也都接任黨部主委，她會全力以赴，為國民黨改革步伐注入新血，吸引更多年輕人加入，讓地方黨部更年輕化、現代化。

雲林縣的國民黨員有高齡化傾向，出席活動大多是高齡的死忠支持者，張嘉郡表示，上任後組織會朝向年輕化微幅調整，讓縣黨部更貼近年輕人。

下屆九合一選舉將於2年後舉行，國民黨立委張嘉郡、民進黨立委劉建國動向受矚目，但2人都未鬆口。

張嘉郡說，收到很多鄉親的正面鼓勵，身為不分區立委及擔任第一會期的國民黨團副書記長，目前最重要的是做好眼前立委的工作，理性問政、監督執政黨，這是對鄉親最好的回應。

她受訪表示，她的信念是希望能帶領雲林縣脫離貧窮、脫胎換骨，達到「兩脫」的願景，她會努力實現這個目標，為雲林的發展貢獻力量。

張麗善表示，國民黨已無黨產，中央黨部有一些責任分配，任何黨員都要承擔責任，張嘉郡是在此情況下接任，縣黨部未來如何改造，她尊重新任主委的經營，如何有效拓展黨員、增加青年朋友認同國民黨，相信她會審慎評估。

關於立委劉建國本月也將接任民進黨雲林縣黨部主委一事，張麗善認為，劉建國是目前是該黨在雲林縣擔任最高職務的政治人物，跟張嘉郡的情形雷同，每一個政黨有各自的模式，未來就「各自努力、各自發揮」，沒有所謂的對不對決。