近來勤跑基層的立委林俊憲（右三）中午在議員李宗翰（左二）及議員沈家鳳、王宣貿團隊人員的陪同下，蓮花季開幕現場與鄉親寒暄問候。（張毓翎攝）

民進黨立委林俊憲、陳亭妃是下屆台南市長熱門人選，最近2人跨選區勤跑基層，設置看板、出席活動等，較勁激烈，就連宴席也要搶場面，白河蓮花季5日在馬稠後關帝廳舉辦蓮子千人宴，桌上除了色香味美的美食佳餚，更出現許多印有林俊憲、陳亭妃logo的礦泉水和面紙盒，讓整場活動多了一股選舉味。

白河蓮花季5日開幕，母親節前夕，市府在馬稠後關帝廳旁蓮田舉辦蓮子千人宴，宴請獲得模範母親的媽媽們和其家人，在地許多議員、里長等民代出席支持，近來勤跑基層的林俊憲中午在議員李宗翰及議員沈家鳳、王宣貿團隊人員的陪同下，抵達現場與鄉親寒暄問候，展現親和力。

而陳亭妃雖然本人未出席，不過幾乎每個桌上都擺放印有她logo圖案的礦泉水、面紙盒，也同樣搶戲；在場的陳姓民眾說，現在天氣炎熱，礦泉水、扇子是消暑必備，面紙盒更是實用。主辦方則低調表示，感謝2位民代熱情贊助，減少活動經費支出。