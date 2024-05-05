立法院司法法制委員會明（6）日將討論民進黨版的國會改革，其中包括「廢除國是論壇」，引發相關爭議。對此，國民黨立委葉元之認為，民進黨想廢掉國是論壇的原因，是因為不希望在野立委有多餘的發聲時間，但他也透露，上周五院會剛開始時，不少民進黨立委不在現場，若國是論壇真的廢了，反而可能會造成民進黨自身麻煩，因此他奉勸，民進黨最好還是別這麼無聊。

立法院司法法制委員會日前3度排審民進黨版本國會改革法案，皆被藍白以人數優勢表決散會卡關。6日民進黨再排審「立法委員行為法」、「立法院議事規則」等修法，其中有「參加過祕密會議的立委及關係人前往大陸及港澳需報備」、「廢除國是論壇」等爭議修法。據了解，國民黨已經甲級動員備戰，不排除將再使出散會動議。

葉元之今在政論節目《新聞大白話》研判，民進黨想廢國是論壇的原因，是因為不想聽到在野黨有多餘的發聲時間，並希望少一點監督，因此才把歪腦筋動到這裡上，「真的是吃飽撐著」。

葉元之也反問，若民進黨立委們認為，國是論壇的那一小時會影響到開會時間，所以要把它廢掉，但他們有準時來開會嗎？他並指出，上周五院會期間，一開始許多民進黨立委都不在，直到開始表決議案時，他們才姍姍來遲，有人甚至因為遲到而沒投到票，若國是論壇真的廢了，反而可能會造成民進黨自己的麻煩。因此，葉元之奉勸民進黨，最好還是別這麼無聊。