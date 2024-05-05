基隆市近日喜獲殊榮！全球權威旅遊雜誌《Harper’s-bazaar》將我們美麗的城市列為全球12個不容忽視的旅遊城市之一，更名列世界第五。市長謝國樑表示，這對每一位基隆人來說都是一則振奮人心的好消息，也讓世界看見了基隆的魅力。

基隆港作為臺灣的國門，每年吸引著大量的國際旅客搭乘郵輪抵達，為基隆帶來了活力與機遇。新舊文化的衝擊與深厚的歷史文化底蘊，造就了這一座美麗的海港城市。

基隆市長謝國樑表示：“這是基隆的驕傲，也是我們全體市民共同努力的成果！《Harper’s-bazaar》的肯定讓我們更有信心，將基隆的美好與獨特之處展現給世界。（圖片來源：謝國樑臉書翻攝）

近年來，基隆市政府致力於提升城市的觀光軟實力，從打造「行人友善」、「乾淨家園」到建設「室內兒童樂園」，讓城市逐步脫胎換骨，為國內外旅客提供更舒適的旅遊體驗。

今年預計有超過135艘郵輪將來到基隆，市政府也將繼續推廣城市形象，活絡在地觀光經濟，讓基隆的美麗綻放在世界眼中，引領國內外旅客從喜歡基隆，到愛上基隆的旅程。

基隆市長謝國樑表示：“這是基隆的驕傲，也是我們全體市民共同努力的成果！《Harper’s-bazaar》的肯定讓我們更有信心，將基隆的美好與獨特之處展現給世界。讓我們攜手合作，為基隆的未來努力，讓更多人從喜歡基隆，到愛上基隆！”