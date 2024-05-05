乳癌防治基基金會和羅東博愛醫院合作調查發現，乳癌康復者骨質疏鬆盛行率是一般同齡女性的2倍，且50歲以上的乳癌康復者中，高達四成有骨質疏鬆、骨質流失的問題。中華民國骨質疏鬆症學會理事長黃兆山指出，使用芳香環酶抑制劑一年後，骨密度會下降2.5％，若再加上化療藥物就是7％。45歲陳小姐因為治療提早停經，跌倒造成骨折手臂斷。醫師提醒乳癌康復者應該接受骨密度評估，適時介入治療。

中華民國骨質疏鬆症學會理事長黃兆山指出，骨質疏鬆會增加死亡風險，大腿骨折死亡率會增加20~25％、脊椎骨折增加10％、手臂骨折增加5~10％，大腿髖部骨折男性增加33％，女性增加20％。

而會造成骨折的原因，黃兆山指出，包括提早停經、過瘦、肌少症，醫療部分則包括乳癌化療、使用類固醇藥物、以及長期臥床，另外有抽煙、喝酒、鈣質含量不足等。

乳癌防治基金會董事長張金堅表示，為了瞭解癌症病患康復後生活品質，台灣乳癌防治基金會今年與羅東博愛醫院合作，針對1255名乳癌康復病患追蹤調查，結果發現，近四成（38％）患者因乳癌治療提早停經，約五成（54.4％）有治療中檢測骨密度！16.7％有骨質疏鬆、17.7％有骨質流失；其中，五十歲以上康復者有近兩成（19）％骨質疏鬆、21％骨質流失。

這次調查也發現有四成康復者有骨鬆相關症狀，其中以背痛（29.2％)、麻木感(19.5％)以及神經壓迫(16.5％)最為常見。甚至有4.3％患者曾經骨折。

張金堅表示，換算下來，乳癌康復者骨質疏鬆盛行率幾乎是同齡女性的兩倍，50歲以上乳癌康復者中，有高達四成有骨質疏鬆、骨質流失等問題。

黃兆山指出，近年乳癌治療常見化學治療以及芳香環酶抑制劑等治療方式，研究指出，自然停經婦女每年骨質流失只有1％,而化學治療導致提早停經的第一年內，骨質密度可減少8％。此外，使用芳香環酶抑制劑的第一年，骨密度減少約2.5％．可見乳癌治療對骨質流失有很大的影響。

黃兆山指表示，一名45歲陳小姐因為治療提早停經，跌倒造成手臂骨折；另一名59歲李小姐，則是於乳癌治療期間使用芳香環酶抑制劑，加上少有機會運動、也沒有外出曬太陽，一次不小心跌倒、竟造成大腿骨骨折。

黃兆山建議，癌症治療期間，患者可和醫生討論使用預防骨鬆的藥物，使用藥物骨密度上升 ，骨折風險就可以減少五成，此外，更建議乳癌患者應定期進行骨密度檢測，才知道骨頭好不好，以提早介入治療。

至於如何察覺自己有無骨質疏鬆？黃兆山表示，駝背、變矮、腰酸背痛就是警訊，若身高比年輕時少了4公分、發生不明原因背痛，其中就有有三分之一的人有脊椎壓迫現象，就代表可能有骨質疏鬆症了。