桃園市長張善政5日特別到場支持桃園在地球隊，並進行開球儀式。（姜霏攝）

T1聯盟2023-24賽季季後賽首輪，例行賽第2台啤永豐雲豹5日主場迎來和高雄全家海神的系列賽首戰，在卡森斯全面打法帶動下，於第3節打下雙位數領先基礎，雖然第4節海神曾將把分差縮小到個位數，不過雲豹再靠一波5比0小高潮穩住陣腳，終場雲豹90比76擊退海神，在系列賽取得1比0領先，

首次打進T1聯盟季後賽的雲豹，球星卡森斯在系列賽首場賽事雖然比較慢熱，但進入狀況後讓海神在防守上相當頭疼，個人全場攻下22分、15籃板、6助攻，賽後接受場邊訪問時他表示，拿下勝利是團隊努力成果，大家表現都很好，不過季後賽還有很多場，若想朝冠軍前進，大家還要繼續努力。

此役雲豹克羅馬也有21分、8抄截優質演出，後衛高錦瑋、蔣淯安各贊助12分，高錦瑋並說，今天的團隊防守做得不錯，將海神團隊得分壓在76分，鼓勵大家繼續朝此方向前進。

雲豹全隊共完成23次抄截創下聯盟季後賽新猷，舊紀錄為18次，克羅馬單場8抄截也創下聯盟季後賽新紀錄，舊紀錄為5抄截。

此役海神禁區主力球員庫薩斯、胡瓏貿、艾倫都有犯規麻煩，胡瓏貿更在第3節吞下第5犯，加上全隊全場發生27次失誤，是團隊比賽打得辛苦的原因，全隊以庫薩斯19分、12籃板最佳，史考特16分、7助攻，但也發生7次失誤。

兩隊系列賽第2場5月7日晚間7點在桃園巨蛋進行。