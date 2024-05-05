台北市教育局4日舉辦「國小STEAM科學小創客競賽」，除了學習基礎科學原理，也讓小朋友揮創意製作積木作品，共有35隊68名選手參賽。（台北市教育局提供／劉瑋晴台北傳真）

台北市於2024年成立STEAM及新科技發展辦公室，發展以SDGs目標為主題的跨域情境式學習專題，教育局為激發學生科學探究精神，4日於蓬萊國小辦理「國小STEAM科學小創客競賽」，以「特警急先鋒」為主題，透過簡易的機構及結構設計，學習基礎科學原理，並發揮創意製作積木作品，共有35隊68名選手參賽。

教育局表示，競賽分為「高塔垂降」及「拆彈防爆車」2項任務，皆要在時限內完成，其中高塔垂降競賽以科學原理「懸崖勒馬」為核心，讓孩子們學習摩擦力、慣性等基礎力學原理，利用積木組裝成模擬馬，配置模擬馬的重量，阻止重物墜落；拆彈防爆車則以積木製作斜坡及四輪車，讓選手們透過科學瞭解背後力學原理，發揮實驗精神找出最佳製作方式。

本次競賽總冠軍長安國小指導老師胡哲愷表示，學生利用每周三下午課後時間，主動練習積木組裝，在遊戲過程中瞭解科學原理，老師透過變化題目或遊戲關卡，讓學生持續鑽研。獲獎學生邱櫟安、陳宥翔開心表示，這次比賽可以讓他們親手組裝各種變化的積木機關，透過團隊合作、反覆組裝測驗，找出最佳解方，完成最好的學習成果。

教育局表示，為提升學生學習動機，強化STEAM及新興科技教育課程內容，透過學習專題及競賽引導學生整合理論學習與實務應用，激發跨域及創新思考能力，打造出最優質的資訊科技學習環境，成就孩子成為未來資通訊應用人才。