「國民姐夫」具俊曄4日晚間在華山Legacy舉辦個人專場「Koo 2.0 具俊曄 Evolution DJ SHOW 酷的進化論」，一開場超強的燈光和雷射視覺效果，就讓全場粉絲嗨到不行，隨後更帶來超炸組曲，讓大家一起狂歡！具俊曄更用中文對台下粉絲喊話：「好久不見，你們最近還好嗎？」並對粉絲熱情告白：「我愛你們」將現場氣氛點燃最高點！這次演出家人也都到場支持力挺，大S更送上花籃用韓文寫上「준준사랑해（俊俊我愛你）」，而具俊曄在台上表演〈流星雨〉的時候更是喊話：「我愛杉菜」，成功隔空向老婆表白。

昨晚Ｓ媽進場前也表示「超期待的，最想看他跳舞。」小Ｓ和老公許雅鈞不只送上花籃祝賀也動員全家到場支持。

從韓國偶像團體「酷龍CLON」出道，風靡全台紅遍全亞洲，這次全新進化的DJ SHOW具俊曄從音樂到主視覺設計、舞台呈現都超用心準備，就是希望能在視訊、音樂和燈光方面做非常完美的結合，現場也一連放了超過50首歌曲，還特別放了茄子蛋的〈愛情你比我想的閣較偉大〉、潘瑋柏的〈不得不愛〉現場具俊曄也邀請大家拿起手機開燈，全場尖叫聲不斷。

小S（前）4日特別上台幫姊夫具俊曄帶動氣氛。（寬宏娛樂提供）

具俊曄在華山Legacy的超狂電音派對，以Hardstyle為主，融合K-POP歌曲播放Jisoo的〈Flower〉、illit的〈Magnetic〉讓粉絲又驚又喜現場都跟著跳起來！具俊曄也嗨到跳上DJ台和粉絲互動，手比愛心，隨後播放酷龍CLON的〈Ore Ore O〉、〈Bing Bing Bing〉具俊曄更拿起麥克風開唱，立刻引爆全場掀起一波高潮，粉絲全都超瘋狂放聲尖叫，之後播起Blackpink的〈Kill this love〉時小Ｓ突上台和姐夫具俊曄熱舞，對台下粉絲大喊：「我愛我的姐夫DJ KOO，但你們是不是也很愛我，我要跳下去熱舞，你們要接住我！」接著具俊曄間接放閃，播起大S演出的流星花園主題曲〈流星雨〉要大家一起唱！