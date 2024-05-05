台北市1名60多歲女子，遇到網路交友詐騙，對方聲稱要寄送貴重禮物給他，還他被騙78萬，於是與警方聯手，待詐欺車手至轄內捷運站前面交取款時，警方順利逮捕取款車手，但讓警方驚訝的是，取款車手竟也是60多歲的女子。

警方表示，中山分局大直派出所接獲六旬婦人報案，表示日前於臉書上認識自稱醫生之國外網友，因相談甚歡，該網友欲寄送禮物給她，但是包裹被海關扣留，需透過船運公司人員支付關稅費用才能通關放行。杜姓婦人不疑有他，連續二天前往銀行提領新臺幣35及43萬餘元，分次交付給網友所指定船運公司人員，後因該公司再度向其要求支付費用，始驚覺遭詐騙故至所報案。警方遂與被害人合作，利用第三度在大直捷運站前面交時當場逮捕取款車手周嫌，並查扣其使用之手機、現金新台幣7000元及面交地點路線圖1張。經查發現前來取款之周姓女嫌竟已高達六旬年齡，讓在場人員驚訝直呼是最年長車手。隨後將周嫌帶返所偵辦，全案依違反洗錢防制法及刑法詐欺罪嫌移送臺北地檢署偵辦。

中山分局呼籲，民眾使用網路應慎防詐騙集團假藉交友或投資等話術，勿因一時衝動即聽從網友指示交付個人財物、身分證件、提款卡或存摺等物品，如有發現可疑情事可撥打165反詐騙專線及110報案專線諮詢，以免遭受詐騙。