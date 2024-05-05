烏克蘭戰局危急，俄羅斯大軍不斷突破防線，俄羅斯已決心在五月九日「勝利日」之際，打下重要據點做為慶祝賀禮。美國相當著急，眾議院終於通過了相當大手筆的援助法案，提供烏克蘭各種重要軍備以阻止俄羅斯推進。不過，軍事分析師張競卻發現一件怪事，美國竟然沒有供應烏克蘭「火山佈雷系統」，這項裝備在台灣頗受爭議，但是在防線綿長的烏克蘭戰場應該是不錯的。

中華戰略學會分析師張競博士表示，在過去兩年多的烏克蘭戰爭期間，雙方為了穩定防線，都撒佈了大量的地雷，而且相當有效。比如烏克蘭去年5月起的反攻，之所以完全失敗，就是他們完全無法突破俄軍陣地之前的地雷區。

如今俄軍在烏克蘭東部全線發起反攻，許多重要的據點與城鎮都出現危急，烏克蘭需要快速的建立第2道防線才能阻止俄軍的持續推進，那麼能夠快速撒佈大量地雷的火山佈雷系統，不就是特別實用了嗎?怎麼在美國的援烏清單裡，卻不見到這個裝備呢?

張競還沒有給出他的答案，他希望讀者一起想一想。

張競在個人臉書上表示，在軍備研發驗證過程中，沒有任何作戰測試評估設計驗證項目能夠比得上經過實戰檢驗，在戰場實際運用，並且藉由殺傷敵方真實戰果，甚或是能夠迫使敵方放棄原有作戰構想，在火山機動佈雷系統前俯首稱臣，這會比任何軍備公司所製作廣告影片更令人信服。

當初採購火山佈雷系統時，在臺灣社會搞到政黨惡鬥相互叫陣，但是抱持懷疑態度者從未完全信服，出面為火山佈雷系統辯護者，也拿不出讓人啞口無言堅強證據，最後還是在美國積極遊說，甚至暗中施壓下，才讓此項軍購案勉強過關。假若這真是個阻敵進犯法寶，此時美國還不趕緊援助烏克蘭與位處東歐各個北約盟國，實在是讓人難以理解；有誰能夠看出其中奧妙何在呢？為何不給烏克蘭救急，卻堅持要臺灣採購?