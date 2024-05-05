昨（4）日是五四運動105周年，台灣大學前校長管中閔今日分享自己和五四運動時期北京大學校長蔡元培的雕像合照，管中閔感嘆，近20年來紀念五四運動的熱情已經消退，如今知道這場運動、起因與後續抗議遊行的人是鳳毛麟角，「歷史就是這樣慢慢淡忘在人們的記憶裡」，貼文曝光後引發熱議。

管中閔在個人臉書發文表示，五四運動的故事在台灣曾被廣泛傳頌，一些媒體和學術文化單位也積極辦理紀念活動，但這樣的熱情近20年來已經消退，「如今知道五四運動的人已經顯著減少，能說得出來1919巴黎和會到後來五四及其後的遊行抗議的人當然就更是鳳毛麟角了。歷史就是這樣慢慢淡忘在人們的記憶裡」。

管中閔指出，2018年台大校長遴選結果出爐時，自己遭到教育部打壓，一批台大師生遂於5月4日發起「新五四運動」，「若非去年我們出版《大學的脊梁》，詳細描述當年遴選事件的始末與其中各種政治干預與波折，時隔6年，可能多數人也就忘記了此事（以及那場新五四運動）」。

管中閔逗趣說明2張照片的意義，第一張是他先前和管理學院老師們赴大陸北京大學參加學術活動時，和蔡元培的雕像合影留念，「不是去兼課哦」，第二張是他和2018年發起「新五四運動」的台大師生、校友，在台大具代表性意義的傅鐘前留影紀念。

對此，許多網友紛紛回應，「看到蔡校長及管校長，深深體會正直文人風骨，是國家多麼珍貴脊梁！」、「台灣政府惡劣的卡管行為怎會讓人忘記呢」、「大學的脊樑，自有傳承」。