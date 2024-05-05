康寧大學長期照護學系今天辦理授裙典禮，是學生邁向照護專業最盛大的活動，代表未來即將成為長期照護專業人。康寧長照系校友高大右，畢業後到圓石社區長照機構服務，不到一年時間因表現優異就由照服員（照服老師）升組長，目前已是圓石實業有限公司內湖區圓石日照中心主任。

高大右表示，因為自己的志向及興趣選擇了這個科系，希望自己所學能在畢業時應用在就業上，他計畫持續從事這份工作並追求個人成長。

康寧大學校長陳清溪說，我國2025年將邁入長者人口占比大於20％的超高齡社會，在未來的30年內，65歲以上長者將增加約380萬人，急需健康照護人才投入就業市場，長期照護學系即為培育具備健康照顧服務、管理及社會工作等能力的專業人才而設立。

康寧大學董事長吳慶堂為讓學生降低就讀私校的壓力，除了配合政府學雜費補助外，也另外加碼提供就讀長照系的學生每年3.5萬元，4年合計14萬元，鼓勵學生擇其所愛，畢業後即能學以致用投入職場。

今年康寧大學長照系申請入學，有一位是來自新北樹林高中的學生李定風，他說媽媽是護理師，選擇申請長照學系就學就是希望他能就讀醫護相關，照顧別人之餘也可以照顧家人，於是決定選擇就近的康寧就讀。

康寧大學表示，該校長照系承辦台北市社會局社區照顧據點，有優質的教學環境及設備與多元的實習場所，未來更安排學生至各級教學醫院、日照中心與長照機構實習，並與國際接軌，輔導學生至日本、澳洲、與加拿大等國家實習與就業。