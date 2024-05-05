桃園璞園領航猿5日第二節單節轟進誇張39分，轉眼擴大領先優勢到20分以上，最後以100比80輕鬆擊潰地主新竹御頂攻城獅，目前領航猿22勝13敗續居聯盟第2，也拉開跟第3新北國王之間勝差到3場，想要穩坐晉級邊緣第4攻城獅，跟聯盟第5台北富邦勇士之間只剩1.5場勝差。

領航猿今天第二節火力全開，單節投22中15，含三分球投9中5，單節轟下39分，其中盧峻翔包辦10分，且讓地主攻城獅只在第二節拿下18分，打完上半場，領航猿取得60比38大幅領先，儘管攻城獅嘗試反撲，卻始終無法縮小差距到個位數，最後就以20分之差慘敗。

沃許本替領航猿貢獻全場最高26分，盧峻翔也拿20分，葛拉漢18分、14籃板及7助攻；攻城獅只有霍立飛(13分)、狄帝(12分)兩名洋將得分上雙，本土球員得分最高的是曾柏喻9分，克拉連兩戰表現低迷，今天只拿6分、6籃板。