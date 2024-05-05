端午節即將到來，宜蘭市公所將在6月9、10日宜蘭河畔舉行龍舟錦標賽。（宜蘭市公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭市公所將在6月9、10日舉行龍舟錦標賽，今（5日）由市長陳美玲擔任主祭官，遵循古禮儀式為龍舟點睛，祈求賽事平安順利、圓滿成功。（宜蘭市公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

端午節即將到來，宜蘭市公所將在6月9、10日舉行龍舟錦標賽，今（5日）由市長陳美玲擔任主祭官，遵循古禮儀式為龍舟點睛，祈求賽事平安順利、圓滿成功。陳美玲表示，舉辦龍舟賽不僅能結合傳統文化與在地觀光發展，亦透過賽事推展全民體育活動，今年特別提高競賽總獎金，期盼吸引更多朋友報名參與。

113年宜蘭市龍舟錦標賽將於端午假期在宜蘭河畔熱鬧登場，市公所今下午於慶和橋下舉行龍舟點睛及祭江祈福儀式，並邀請宜蘭市龍舟文化及水上運動促進委員會會長楊順木、市民代表及里長擔任陪祭官，為端午活動揭開序幕。

公所表示，今年提高競賽總獎金吸引各路好手同場較勁，報名參賽隊伍共有17隊，含公開社會組11隊、公開社會女子組4隊及全民龍舟體驗組2隊，為了讓參賽隊伍有足夠時間備賽，6日起宜蘭河水域開放選手展開集訓，同時，聘請專業舵手及救生員協助選手們訓練。

另外，賽前由市民代表會與市公所進行開水路儀式，並邀請里長聯誼會接續進行友誼賽，表現同舟共濟、奮力拚搏划向幸福未來。陳美玲表示，今年龍舟賽事精彩可期，邀請市民至現場為選手加油打氣，以精采的龍舟競渡歡慶端午佳節，一起感受宜蘭市滿滿的熱情與活力。