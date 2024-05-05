網傳一段「台中 真粗殘-益民商圈」之影片，1名女子在娃娃機店遭呼巴掌、K頭、踹頭等暴打後還被拖行，粗殘畫面令人震驚；警方追查發現受害者是41歲許姓女子欲竊取價值600元的玩具模型，當場遭30歲娃娃機蕭姓台主發現雙方爆發衝突，警方訊後也將蕭男、許女分別依傷害、竊盜罪嫌移送偵辦。

中市警二分局於網路巡邏時，發現某社群上傳一段標題為113年5月4日12：58台中 真粗殘-益民商圈」之影片，影片中1名紅衣男子與1名白衣女子先起爭執，男子隨後以粗暴手法對待女子，先是連呼數個巴掌，女子被逼至角落，男子還繼續K頭、用腳踹頭，隨後男子先離去後返回，再扯女子頭髮強行拖行。

該影片被PO上社群黑色豪門企業，粗殘暴行受網友議論，台中市警二分局查證事發地點在一中街上1家夾娃娃機店，惟該時段並未有相關報案紀錄，經員警鍥而不捨擴大調閱周邊監視器影像迅速釐清案情，經查被害人許女在該娃娃機店內欲竊取物品，當場遭娃娃機蕭姓台主發現並當場制止，雙方因口角糾紛引發後續衝突。

警方在兩人到案後分別偵訊，訊後全案蕭男、許女分別涉嫌傷害及竊盜部分，也分別依傷害、竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。