31歲沈建宏才甜蜜與前女友Bella在市場賣雞腿，螢幕形象相當認真，當時還引發眾人關注，雞腿攤生意變很好。不料，形象正面的他，日前卻被Bella公開痛批是劈腿慣犯，甚至指控他「叫外送茶」、「慣性約砲」等，雙方在網路上開撕。沈建宏今（5）日出席第一屆「Muscle Star 健美之星」賽事，一開始戴著口罩低調從旁入場，但怎能逃過記者法眼，上前訪問後，他公開坦承有做錯事，喝酒跟別人發生關係，隔天醒來才意識到自己出事了！

沈建宏日前已跟Bella結束2年多的感情，彼此說好先當陌生人。他感慨說，先前賣房子賺的錢，原本要來買一間新的婚房，無奈感情沒有開花結果，但最近還是有跟媽媽一起看房，「因為2年內再買房子的話，會有一個重購稅可以退」。

針對Bella先前的指控，沈建宏坦承有些是真的，有些不是事實，「我確實有犯過錯，那我也很誠心道歉，尊重女方的決定」。他表示，私下還是有傳訊息給Bella，安撫對方心情，因他們在高中時期就認識，感嘆說，或許是因為感情很深，所以由愛生恨，才會用如此極端的方式結束感情。

沈建宏回憶，整起事件發生在去年某個聚會喝醉，醒來之後才發現自己睡在別人家，第一時間就有跟Bella坦承「喝醉誤事」，並道歉認錯。其實2人交往以來，多次因為異性的關係，吵了不少架，沈建宏能理解Bella因為太愛他，所以吃醋、沒安全感，釀成一些爭執，「我可以理解，但在網絡上這樣爭辯來、爭辯去，其實大家也是霧裡看花，那些都過去了，我也不會去解釋」。他也再度強調，自己沒有花錢做不該做的事。

沈建宏坦承有對不起前女友，也跟對方再度道歉。（陳俊吉攝）

沈建宏的形象因為感情風波有了點影響，問他後悔喝醉嗎？他坦承懊惱、自責，「很懊惱、自責，其實已經去年的事情了，我們那時候應該就要分手了，但是就一直在挽留跟她的感情，所以後面這9個月就分分合合，一直在內耗」，雖然有陣子沒喝，但他表示，最近壓力有點大，偶爾還是會需要用酒精放鬆，在家小酌一番。

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