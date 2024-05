日出茶太攜手插畫家「小心臟Little Heart」打造粉嫩聯名。(日出茶太提供/吳娮翎台北傳真)

一手私藏世界紅茶英式伯爵紅茶吸凍新品上市 。(一手私藏世界紅茶提供/吳娮翎台北傳真)

New Balance 與 ODD ONE OUT 合作推出 Grey Days 限定「元祖灰鮮奶茶」。(ODD ONE OUT提供/吳娮翎台北傳真)

New Balance 攜手 ODD ONE OUT 推 Grey Days「元祖灰鮮奶茶」,還有限定灰杯身、活動鞋款抽獎!。(ODD ONE OUT提供/吳娮翎台北傳真)

ODD ONE OUT 以雲林百年老字號瑞春醬油、特選大葉種深焙普洱及帶有乳酪、玉米香氣的新鮮乳源製作「醬油奶蓋普洱鮮奶茶」。(ODD ONE OUT提供/吳娮翎台北傳真)

手搖飲跨界合作拚買氣,大苑子與欣葉國際餐飲強強聯手,共同推出全新創意飲品「芒著杏福」,日出茶太推出全新「桃你歡心」系列蜜桃飲品,為520告白日甜蜜助攻,並攜手插畫家「小心臟」推出限量粉嫩周邊只送不賣,周邊商品包括吸睛的實用杯套、L夾與聯名貼紙,LINE會員享限時新品買1送1等優惠。

時尚運動品牌New Balance以品牌精神象徵色「灰色 Grey」攜手台北風格茶飲 ODD ONE OUT 推出限定版灰色鮮奶茶,為致敬 New Balance 超過百年的獨立製鞋精神及雋永沈穩的「Classic Grey 元祖灰」,ODD ONE OUT 團隊由茶藝專家、調酒師及甜點師共同研發,以其經典的鮮奶茶為載體,將黑與白的灰色平衡轉換為味蕾上甜與鹹的完美探戈,即日起至5月31日推出 NB Grey Days 限定杯身及特調飲品元祖灰鮮奶茶「醬油奶蓋普洱鮮奶茶」,同時在ODD ONE OUT 敦南概念店2樓設有小型展覽,活動期間穿著灰色 OOTD 與「元祖灰鮮奶茶」拍照上傳限動,並tag指定字樣,可抽NB Grey Days Pack 鞋款。

一手私藏世界紅茶迎接夏季市場,發表全新「英式伯爵紅茶吸凍」,將過去15年的熱銷的英式伯爵紅茶以茶香跟Q彈「凍感」呈現,無論是單獨品嘗還是作為下午茶的搭配, 帶來清爽的口感體驗。