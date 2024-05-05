羅琦文／屏東報導

由導演魏德聖執導的兒童醫療電影《BIG》，屏東縣政府繼去年12月辦理特映會後，5月3日至5日再度於屏東國賓影城舉辦3場特映會，以行動支持兒童醫療及國片。魏德聖5日到場分享電影拍攝理念。他幽默地向觀眾說，「小朋友你們回去之後，我救了你們，因為兩個禮拜之內，爸爸媽媽絕對不會罵你」，撐過兩周，「再來看一次」。

《BIG》講述6個來自不同社會階層的家庭如何面對兒童癌症，劇情多方呈現病童、照護者和醫療人員的視角，從彼此衝突到相互支持、勇敢抵抗病魔的感人故事，魏德聖用明亮的畫面、輕鬆的劇情，打破大眾對於兒童癌症病房嚴肅的刻板印象，劇情充滿生命力的感動，讓人笑中帶淚。

魏德聖表示，原本大部分重要場景都在屏東取景的《台灣三部曲》準備開拍，結果遇上疫情爆發而停拍，改以動畫呈現，其實這對他來說，也是一個很大的打擊，數百個團隊無法聚在一起工作、外國團隊也進不來，停拍之後非常沮喪，因此想轉移注意力，否則負能量會太嚴重，因此寫了《BIG》的故事。

魏德聖說，這部電影雖然表面上在講兒童癌症，但他認為是一部非常正能量的電影，觀眾看到的不會是悲傷，只有不捨與勇敢、甚至是歡樂，在講816病房內的孩子如何變身成「BIG」戰士的故事。

魏德聖也透露，《台灣三部曲》第一部將在2026年完成，但是由動畫改回實體電影的難度太高，因此還是會以動畫方式呈現。

周春米感謝魏德聖執導這部充滿人文關懷的醫療電影，充滿勇敢、關懷、鼓勵與歡樂，透過電影的角度，將現實中罹癌兒童的努力，告訴大家「活著的真正意義」，進而關注兒童醫療議題「孩子都是爸爸媽媽的心肝寶貝，能夠平安健康長大是所有父母親最大的希望」。

她說，縣府也將兒童健康福祉擺第一，在爭取屏東榮民總醫院進駐啟用後，積極建構完整兒童醫療照護網絡，有專責醫師進行全方位照顧，提供家長健康諮詢及照顧知能，並且連結公共衛生及社會福利照顧，成為孩子們在起跑點上的守護者。