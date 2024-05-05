北台南家扶中心5日在新營區新民國小舉辦親子運動會，邀請扶助家庭親子一同走出戶外。（北台南家扶中心提供／張毓翎台南傳真）

北台南家扶中心5日在新營區新民國小舉辦親子運動會，邀請扶助家庭親子一同走出戶外，共計101戶、近350名親子組隊參加，小朋友以親手餵爸爸、媽媽、阿公、阿嬤吃布丁，感謝家長養育之恩。

北台南家扶中心扶幼委員會主委呂明憲表示，目前扶助家庭約850多户有將近7成為單親家庭，1成多為隔代教養家庭，許多家長終日忙於生計鮮少與孩子有同樂的機會，為促進親子參與和學習，特別設計有趣的競賽項目，讓親子互相加油打氣、凝聚氣勢。

今天出席親子運動會年齡最長的是年近75歲家住柳營區的李姓阿嬤，她多年來獨自照顧就讀國中的外孫，平時以擔任臨時工賺錢養家，工作之餘鮮少與孫子有共同活動的安排，因此很珍惜這次活動，透過活動的安排，更加拉近了祖孫間的情感。

家住東山區的詹媽媽，單親撫養3名孩子，最大的孩子高二、最小的孩子小五，因居住地較偏遠，媽媽為了撐起一家生計，只要有工作機會便投入賺錢，家庭鮮少有娛樂活動，大兒子對於體育十分感興趣且具有天賦，藉此運動會發揮長才，母親和手足在場邊加油打氣，畫面十分溫馨。