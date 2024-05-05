缺工問題嚴重，而移工失聯的情況更導致缺工出現惡性循環，台中市議員林德宇指出，全國有8萬5000名失聯移工，其中超過半數在製造業，讓傳產企業主飽受其害，甚至還傳出有移工一下飛機後就不見了的情況，他呼籲勞工局正視產業經營困境。台中市勞工局指出，過去移工失聯後新聘等待期是6個月，去年已縮短為3個月。

林德宇指出，根據內政部移民署今年3月公布的失聯移工統計，全國失聯移工共有8萬5000多名，其中製造業就占了4萬8000名，以台中市大里、霧峰區的中小或傳產企業來說，近幾年移工逃逸事件頻傳，他質疑到底是業者管理不善才導致移工逃逸？或是這些移工早就要故意逃逸？呼籲勞工局應多貼近產業心聲。

林德宇說，曾有雇主反應，申請移工來台，結果仲介到機場接人時，發現申請到的移工一抵達機場就逃逸了，根本接不到人；還有工廠聘僱的移工在周一、周二臨時請假，結果周三就開始曠職失聯，甚至有的只接跟仲介說「我不做了，不用找我了」。

林德宇強調，許多企業都是正派經營，這些雇主依法聘僱外籍勞工，遇到移工失聯的情況，他們都是受害者，呼籲勞工局不要只是片面究責雇主管理不當，應正視產業困境，協助解決問題。

勞工局長林淑媛表示，根據勞動部調查，部分移工可能是對工作環境不適應，或有勞動條件不佳情況，有的則是因居留期快到了才選擇逃跑，勞動部有對不可歸責於雇主的部分有做調整，去年已將新聘移工等待期從6個月鬆綁為3個月。