田亞霍昨（4日）於「後台BackStage Cafe」舉辦生日音樂會，過去合作過的好友郭郁承、兆群以及李東軒擔任音樂會表演嘉賓，下週將迎來一年一度的母親節，田亞霍搶先獻唱新歌〈媽我很好〉送給媽媽外，還首度公開唱跳6日上架的新歌〈Who’s gonna〉，也是他相隔9年製作舞曲，跳完後忍不住表示：「心裡的重擔放下了，整個演出橋段最擔心就是這一段。」

田亞霍6日迎接29歲生日，昨音樂會是他暌違7年和粉絲相聚，開場唱完〈夢想家〉和〈孤獨沐浴〉時，坦言自己的心情和過往演出相當不同，「這次很不一樣，因為我參與了整個音樂會的籌備，現在不是緊張表演，是怕流程處理得不夠好」，不過看到台下坐滿熟悉的粉絲後，心情安定許多。

中場，田亞霍和兆群首次合作唱跳〈Go on〉，結果身穿無袖露出結實手臂的兆群，立刻被台下力拱脫掉，讓第一次公開表演的兆群有些招架不住。今年2月田亞霍和麋先生聖皓合作單曲〈我愛我〉，但聖皓因工作無法親自參與，因此邀請同樣是好友的李東軒到場合唱，隨後兩人還一起唱了尚未上架的新歌〈天狗食月〉，讓粉絲直呼太驚喜。

田亞霍4日舉辦生日音樂會。（猫少娛樂工作室提供）

田亞霍除了歌手、創作者的身分外，這幾年更多了先生和父親的角色，他的老婆品妡昨晚也帶著大兒子噗噗和小兒子恰恰到場，田亞霍不是一個擅長說出心裡話的人，一直以來習慣透過寫歌訴說心意，音樂會中見到他以吉他彈唱獻給家人的歌曲。

田亞霍4日舉辦生日音樂會。（猫少娛樂工作室提供）

田亞霍自彈自唱紀念大兒子誕生的〈陪你長大〉、獻給小兒子的〈一百萬分的愛 〉，還有送給老婆的〈做你的新娘〉，他感性表示：「這三首歌我都用同一個和弦製作，算是設計的一個小彩蛋。」下週將迎來母親節，他現場加碼獻唱新歌〈媽我很好〉送給坐在台下的媽媽，難得公開露面的媽媽也被邀請上台，凍齡外表獲得全場讚嘆，場面溫馨。