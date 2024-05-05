有些人個性比較火爆，一旦遭到背叛，沒有報仇絕不罷休。《搜狐網》星座專欄分享4星座女報復心強，而且性格暴躁，面對感情時很認真，若是發現被辜負，她們就會狠下心反擊，不讓對方有還手的機會。

▎牡羊座

牡羊女活潑又樂觀，喜歡冒險與挑戰，總是有話直說，面對感情也是如此，遇到心儀的對象，會毫不猶豫地表白，就算分手也是直截了當，雖然容易與人相處，但性格耿直又衝動，有時脾氣一來就控制不住，講話如連珠炮，讓對手招架不了，如果遭到背叛，一定會想辦法討回公道。

▎摩羯座

摩羯女平時沉默寡言，給人一種穩重的印象，不過私底下脾氣火爆，對越親近的人越容易暴走，對外人反而很和善，她們深知發脾氣會破壞形象，平常能忍則忍，也不會刻意找麻煩，除非被人暗算、背叛，才會出手反擊，摩羯女並非脾氣好，只是懂得控制自己。

▎金牛座

金牛座外表看似溫柔又賢淑，其實具強烈佔有慾，對感情非常認真，甚至相當固執，一旦遭到背叛，就會想辦法報復，事情還沒成定局時會想嘗試挽留，甚至期待奇蹟出現，直到知道沒有轉圜餘地，金牛女就會開始算帳，從對方身上奪回原本屬於自己的東西。

▎天蠍座

天蠍女內心情感激烈和敏感，具有強烈自我保護意識，不容易相信他人，經常將感受深埋心裡，談戀愛非常認真，願意付出一切，不過卻太愛吹毛求疵，而且疑心病重，感情中變得有些不講道理，做錯事情也不願承認，若是遭到背叛，她們就會使出狠手段報仇。

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