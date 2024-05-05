24歲香港女藝人宋宛穎2021年奪得香港小姐競選冠軍，從小就參加過許多廣告拍攝，同時又有加拿大多倫多大學生物化學及人類生物雙學位，因長得像裡嘉欣，因此有「小李嘉欣」的稱號，加入TVB後她獲得公司力捧，擔任多個節目主持；近日她分享自己一天行程，意外曝光豪宅內部與驚人家世。

宋宛穎日前在小紅書分享VOLG，標題是「24歲女生不用上班的一天都在幹什麼」，她早上9點起床，準備燕麥粥和水果當早餐，11點開始讀書，她中午不吃，只喝了一瓶薏仁水，下午2點就去實驗室做實驗，睡前必備保養可以看到櫃子上有著好幾罐海洋拉娜，保養品總價值估計上萬，身後的巨型衣櫃也成為焦點，將近一面牆的衣櫃隱約可見裡面的衣物。

影片發出後，網友們直呼：「你家裡很整齊」、「Lamer 大戶」、「早餐吃好少啊」。事實上宋宛穎雖然是單親家庭，但母親是1991年澳門小姐亞軍文寶雪，不少親戚都參加過選美比賽，父母在宋宛穎4歲時離婚，她與妹妹都是母親一手帶大，與父親多年沒有聯絡，宋宛穎家中位於火炭半山，家底相當豐厚，她自己也有不少名牌包，有愛馬仕、香奈兒等等，款式多樣，可見生活優渥。