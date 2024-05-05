世界上有一群「超級老人」（Super-Agers）年過80，記憶力卻像50至60歲一樣敏銳，西班牙最新研究顯示，這群老人大腦的萎縮程度較其他同齡人低，若進一步探究他們的生活習慣，會意外發現他們沒有過得特別健康，有些人照樣吸菸，有些人從不運動，不過共通點都是有很強烈的社會關係。

超級老人維持心理年輕的秘訣。

究竟這群「超級老人」的大腦有何不同？《紐約時報》（New York Times）報導，4月底獲《神經科學期刊》（Journal of Neuroscience）刊載的西班牙研究發現，這群老人大腦的萎縮程度較低。

馬德里理工大學（Polytechnic University of Madrid）針對64名80多歲超級老人及55名記憶力一般的長者進行實驗，受試者先完成一系列針對記憶力、行動能力及語言能力的測驗，再進行大腦掃描及血液檢測，最後再回答與生活習慣、行為有關的問題。

超級老人及一般老人的大腦都呈現非常少的阿茲海默症跡象，不過科學家發現，超級老人大腦內和記憶力相關的區域體積較大，尤其是海馬迴（hippocampus）區域及內嗅皮質區（entorhinal cortex）；另外，超級老人大腦前部和認知相關的區域，之間的連結性也較好。

同樣研究超級老人的芝加哥大學神經學教授蘿加爾絲基（Emily Rogalski）表示，無法確定世界上究竟有多少超級老人，但她認為這類人相對少見，因為她所研究的對象中，最終只有不到10％符合標準。不過帶領西班牙研究的馬德里理工大學臨床神經科學教授斯特蘭奇（Bryan Strange）表示，一旦遇上超級老人，一眼就能認出來，「因為他們非常有活力，看得出來的，非常積極、靈敏的長者」。

科學家至今仍不清楚為何有些人能成為超級老人，若比較健康及生活習慣，西班牙研究中的兩組老人確實稍有不同，超級老人組的健康狀況較佳，血壓及葡萄糖代謝情形較佳，行動能力測驗的表現較好。超級老人並沒有花更多時間運動，不過他們在中年時期確實較有活動力，另外他們心理健康也較佳。

不過斯特蘭奇也表示，整體而言，超級老人和一般老人的行為並沒有太多差異，外界可能會預期超級老人的飲食、睡眠時間、職業，甚至是飲酒、吸菸習慣方面都不同，但實際上兩組並沒有太大差別。

蘿加爾絲基也指出，芝加哥研究中，部分超級老人的行為確實令人驚訝，有些人會規律運動，有些人從沒運動；有些遵循地中海飲食，有些人吃微波食品；另外還有些人持續吸菸。她說芝加哥的研究中，超級老人的唯一共通點是有牢固的社會關係。

曾參與芝加哥超級老人研究的加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）助理計畫科學家哈莉森（Tessa Harrison）表示，超級老人可能有某種「幸運體質」，或者大腦中有某種科學家尚不清楚的機制，可能和遺傳有關。

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