中年人生大不易，要照顧一家老小、戮力工作衝刺事業，還得兼顧社交生活，等到體力明顯不如年輕歲月、健康出狀況了，這才後悔年輕太懶惰沒養成運動習慣。澳洲學界最近一項萬人長期研究成果顯示，即使年過50歲才培養運動習慣也絕不嫌晚，中年時期維持規律運動非常重要。研究團隊找出了展開「彌補行動」的年齡門檻，建議大眾把握良機為70歲以後的健康保本。

英國《每日郵報》2日報導，澳洲雪梨大學研究發現，年輕時不愛運動的人，就算進入中年後才動起來，也能在健康層面可收彌補之效。研究團隊從1996年起3年期間，收集逾1.1萬名女性的健康資料，年齡介於47歲至52歲。這些女性以是否符合世衛組織運動指南門檻分為2組，追蹤觀察期長達15年。

世衛的標準是每星期運動150分鐘。其中一組從未達標，另一組則是起初並未達標，但在年滿55歲、60歲或65歲時達標。研究人員評估受試者與健康有關的生活品質，以滿分100分為身體健康評分。平均分數顯示，比起從未符合世衛運動準則的人，持續遵守者以及55歲才達標者，得分高出3分。

分數愈高，代表受試者回報身體狀況更加健康，從事中等強度與高強度運動時不受限制，搬運購買的雜貨或者爬樓梯毫無困難，健康狀況也不影響社交活動。

研究成果顯示，在理想情況下，女性應該在55歲之前開始增加運動量，以達成上述的世衛準則為目標。生活方式諸如運動習慣的改變，或可幫助女性在中年「回春」。

研究人員表示，結合現有已知的科學證據，研究成果提供了更多證據顯示，中年人維持或開始採取「多動一動」生活方式有其好處。只要盡量保持身體活躍的能力，女性即使年過50才開始符合世衛運動指南，也能獲得運動帶來的健康益處，晚年的身體狀況能藉此獲得最大效益。研究成果已發表於美國《公共科學圖書館醫學期刊》（PLOS Medicine）。