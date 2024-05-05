73歲名導演虞戡平，曾執導多部經典電影如《搭錯車》、《孽子》、《兩個油漆匠》等，5日他在花蓮獲原住民族委員會頒發最高榮譽「一等原住民族獎章」，及東華大學頒發「名譽博士學位」，知名導演吳念真、張作驥也親赴授獎典禮現場，而即將升任文化部部長的李遠（小野），也特別錄影祝賀並分享與虞戡平相識多年的共同回憶。

虞戡平現定居花蓮，長期深耕多個原住民部落，進行調查、訪談、拍攝，保留許多珍貴的文化影像紀錄，甚至建立族語語料庫、培育原住民影像紀錄人才。這麼多年過去，虞戡平回憶自己在民國72年初入花蓮瑞穗的奇美部落，那是他首次來到原住民部落，彷彿進入新世界一般讓他靈魂震撼。

虞戡平說：「我前幾天還在找當時的照片，記得一去就被深深吸引，當時第1個感受是突然發現自己的愚蠢，念了那麼多書還拍了電影，竟不知道部落有這麼多文化，包括階級、對長輩的尊敬、跟大自然和諧的相處，彷彿生命被從牢籠中釋放出來，回到了本體。」

虞戡平（左二）長期深耕原住民文化，付出不遺餘力。（讀者提供）

1990年，虞戡平執導電影《兩個油漆匠》，超前探討原住民在台灣這塊土地上面臨的處境，同時直戳土地開發、土地使用議題。小野在影片中提到，當時虞戡平為了想幫電影製造話題，請人在牆上手繪超大的裸女看板，怎料此舉並沒有引起太大的關注，虞戡平就只好請有媒體背景的小野幫忙，找電視台來包裝成頭條新聞，小野照做騙記者說有獨家消息，結果被請來的記者秒識破只是電影宣傳，逗趣往事也讓在場嘉賓聽得笑開懷。