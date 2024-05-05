新浪科技報導，報告顯示，五一假期大陸國內酒店預訂熱度最高的城市分別為重慶、北京、上海、成都、深圳、廣州、杭州、西安、長沙、蘇州。

同程旅行資料顯示，都江堰、九寨溝、東陽、昆山、廬山等縣級城市的酒店及交通出行消費與去年同期相比增幅明顯。這些城市的主要景區的門票預訂量基本實現了100％以上的增長，部分熱門景區的預訂增幅超200％。

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