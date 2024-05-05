大陸今年五一假期劃下句點。線上旅遊平台同程旅行5日公布「2024五一假期旅遊消費報告」顯示，今年五一假期期間，數十個三線及以下城市酒店預訂熱度較去年同期增長超過100％。今年5月1日當天，大陸國火車票預訂量創下單日歷史新高。京滬、廣深、京津、成渝以及長三角各大核心城市之間的高鐵線路最為熱門。