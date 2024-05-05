新浪科技報導，報告顯示，五一假期大陸國內酒店預訂熱度最高的城市分別為重慶、北京、上海、成都、深圳、廣州、杭州、西安、長沙、蘇州。
同程旅行資料顯示，都江堰、九寨溝、東陽、昆山、廬山等縣級城市的酒店及交通出行消費與去年同期相比增幅明顯。這些城市的主要景區的門票預訂量基本實現了100％以上的增長，部分熱門景區的預訂增幅超200％。
大陸今年五一假期劃下句點。線上旅遊平台同程旅行5日公布「2024五一假期旅遊消費報告」顯示，今年五一假期期間，數十個三線及以下城市酒店預訂熱度較去年同期增長超過100％。今年5月1日當天，大陸國火車票預訂量創下單日歷史新高。京滬、廣深、京津、成渝以及長三角各大核心城市之間的高鐵線路最為熱門。
新浪科技報導，報告顯示，五一假期大陸國內酒店預訂熱度最高的城市分別為重慶、北京、上海、成都、深圳、廣州、杭州、西安、長沙、蘇州。
同程旅行資料顯示，都江堰、九寨溝、東陽、昆山、廬山等縣級城市的酒店及交通出行消費與去年同期相比增幅明顯。這些城市的主要景區的門票預訂量基本實現了100％以上的增長，部分熱門景區的預訂增幅超200％。
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