準總統賴清德將於520就職，新內閣名單大致底定陸續曝光，前宜蘭縣代理縣長陳金德為第三波人事名單，內定行政院公共工程委員會主委，副主委將由法律扶助基金會秘書長陳為祥、屏東縣城鄉發展處長李怡德出任。陳為祥是執業律師，陳金德盼借用他的法律專長，協助處理政府採購法及公共工程履約爭議協調。

賴清德陸續發布6波內閣人事名單，其公共工程會副主委由法律扶助基金會秘書長陳為祥、屏東縣城鄉發展處長李怡德出任。陳為祥為律師背景，長期關注台灣的人權議題，包括原住民案件、國家賠償事件；李怡徳曾任高雄市政府都發局主任秘書及局長、高雄市政府經濟發展局局長，致力於社區規畫。

陳金德今（5日）受訪時說，陳為祥有法律專長，曾在法扶基金會任職，對於公共事務並不陌生，他們2人也有共事經驗，就在他過去當中油董事長時，陳為祥亦是是中油董事；而擔任宜蘭縣代理縣長期間，延攬陳為祥當縣政顧問，固定出席每週縣務會議，彼此已培養出很好默契。

陳金德直言，行政院工程會常面對政府採購法、公共工程履約爭議協調，需要精通法律的副主委居中協助，陳為祥便是極佳的人選。