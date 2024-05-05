昨（4）日具俊曄舉辦首場個人獨立電音派對「Koo 2.0 具俊曄 Evolution DJ SHOW 酷的進化論」，小姨子小S（徐熙娣）全家都到場支持，小S更是直衝上台熱舞，讓氣氛嗨到最高點，其中具俊曄下意識的小動作，引發大批網友驚呼超純情，掀起熱議。

小S稍早更新IG貼文，曬出昨晚影片，興奮吶喊：「DJ Koo 我胸部(韓文姐夫的發音)」，畫面中可見極具豐富表演慾的小S驚喜站台，直接衝上舞台，隨著音樂搖擺忘情尬舞，台上多位辣妹圍繞DJ台搖晃，小S直接將對方推開獨秀，面對熱情的飛吻人夫具俊曄則用手摀住雙眼，害羞閃躲的神情，讓小S樂開懷。

撩人舞姿掀起全場高潮，最後小S還開玩笑稱：「我要跳囉（跳下舞台）！」，向台下粉絲幽默喊話：「如果我跳下去你們沒接住我，我會腦震盪」，不過最終基於安全考量，她仍乖乖步行下台，最後不忘向大家告白：「我愛你們」。

貼文引發大批網友圍觀留言：「把舞者推開太經典了」、「有姐在舞者都能休息不用工作」、「小S好強喔，太會扭了」、「未來的標配是小白鞋踏進夜店，跟上姊的腳步」、「快再開一場自己的演唱會」、「根本是S姐的主場了啦」。