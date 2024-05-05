藝人邱勝翊（王子）5日出席設計師包袋品牌FKYB一日店長活動，受訪時主動談及最近在忙很多事但還不能公開，包括一個「比較大的企劃、是大家一起的」，演藝圈近來因Energy刮起男團復出合體熱，被問是忙著男團「棒棒堂」合體？王子沒否認，坦言正在緊鑼密鼓討論中，確實是往這方向走，但還沒定論，「6棒」也還在喬，「大家有這心願，想朝這目標執行」。

合體是否遇到曾有團員傳聞不合的困難或阻力？王子開玩笑回：「真的有聽過耶！」接著表示：「我跟大家都很合，我一直很Peace，只有跟我弟（邱宇辰）比較不合啦！」他說以前發生的事也都過了，重新有機會站上舞台的話很期待，「當年我們出道不到半年也在小巨蛋開演唱會！重回18年前回憶也是很不錯。」

邱勝翊擔任設計師品牌一日店長，粉絲擠爆現場。（FKYB提供）

不過王子透露現在合體進度還停在「約開會時間」，「一開始最想合體的是威廉，他有最大的熱情，但如果合體他最辛苦，因為他練舞要練很久才能夠回復狀態，他本來就是好笑擔當！ 」被問到再開演唱會，體力方面是否能負荷？王子笑說：「我們有幾個上過《全明星運動會》，體力應該還行啦！」

但王子也強調：「合體一定不只有演唱會，會是一個全盤想好的企劃！」會邀當年《模范棒棒堂》節目主持人范瑋琪一起參與嗎？王子說：「會邀很多朋友，以前幫助我們很多的朋友、前老闆們都希望都一起來。」

邱勝翊（左）與FKYB品牌主理人嵐嵐合照。（FKYB提供）

邱宇辰（毛弟）近期因BL劇《關於未知的我們》熱播人氣水漲船高，日前也和出席同一個品牌活動，粉絲擠爆現場，王子聽到立刻假裝吃味地說：「我今天的人比較多好不好！」還自曝：「我弟現在流量很好，我很緊張唷！他現在IG人氣漲了10幾萬！」會跟弟弟比較嗎？他搞笑回：「我當然會在意！從零歲、1歲半就開始比較了！」

對於粉絲敲碗兄弟合作BL劇，他面有難色直呼：「目前沒這想法，跟親兄弟親親很噁呀！我覺得有戲劇上的合作上很OK，不一定要BL劇啦，兄弟可以合作的戲劇很多，例如黑道片、運動類型節目競爭等，但BL劇和弟弟拍真的有點怪啦！」

被問即將到來的母親節怎麽過？王子表示，每年都會和家族成員一起吃飯慶祝，但最近家人的重心比較在弟弟身上，大家吃完飯會一起看弟弟主演的BL劇，「我自己看完第2集就沒再看了，因為那不是我喜歡的劇種，但家人們都很捧場，看到接吻畫面還尖叫，但我就回房間。」他說以前比較常送媽媽保養品、保健食品等實用禮物當母親節禮物，今年還可以送包包。