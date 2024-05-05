大陸一名女兵在退役之後，選擇轉任警職，前往福建泉州任職於當地的邊境檢查站。為了讓民眾理解邊境檢查站的業務，特別在網路上開設社群媒體帳號「邊檢小花」宣導相關業務，沒想到因為長相實在太過甜美，瞬間在網路上爆紅，甚至被譽為「最甜退役女兵」。

根據大陸媒體報導指出，該位退役女兵名叫「錢瑩敏」，出生於1996年，福建當地出身。先前他投筆從戎，後續因為大陸部隊進行軍改，錢瑩敏就隨著單位轉制成為警察，隸屬於中國國家移民管理局，任職於福建泉州邊境檢查站的警長。

轉職後她發現，民眾對於邊境檢查站的工作業務不甚熟悉，所以在與同事討論後，就在社群網站上開設帳號「邊檢小花」，原意是希望透過社群網站來宣導邊境檢查站的工作業務。但沒有想到錢瑩敏甜美清新的外表，再加上宣導內容不官方、不生硬，讓錢瑩敏意外地在網路上爆紅。短短時間內粉絲追蹤數就來到150多萬人，帳號內影片撥放次數突破2億次。

不少網友在看到錢瑩敏後，紛紛留言表示「好漂亮的女兵」、「好美的女警」、「這才是最美警花」、「這顏值贏過很多女明星」、「戍邊歸來，仍是甜妹」、「我不當舔狗了，我要做軍犬」。