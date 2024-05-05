母親節前夕，彰化縣在今天表揚38位模範母親，縣長王惠美稱讚獲獎的所有媽媽們不分職業、不論出身都非常偉大。（葉靜美攝）

母親節前夕，彰化縣在今天表揚38位模範母親，縣長王惠美稱讚獲獎的所有媽媽們不分職業、不論出身都非常偉大。（葉靜美攝）

母親節前夕，彰化縣在今天表揚38位模範母親，縣長王惠美稱讚獲獎的媽媽們不分職業、不論出身都非常偉大；知名藝人任賢齊的母親蕭梨，也在今年的受獎名單內，她由家人陪同參加表揚活動，但兒子任賢齊因行程滿檔未一起出席，另1位模範母親張錦雲每天來回200多公里接送孩子上課，其對子女的愛令人動容。

今年彰化縣模範母親表揚活動，由縣長王惠美頒獎表揚由各鄉鎮市公所及身障團體推薦的38位模範母親，並親送每1位模範母親，來自花的故鄉田尾、由康乃馨及其他花朵組成的花束及祝福賀卡，藉此對媽媽們表達深深敬意。

田中鎮模範母親蕭梨，今年84歲，婚後育有1子2女，3名子女都大學畢業，也都有正當職業，大女兒在公司上班、小女兒在當老師，兒子則是知名的藝人任賢齊，她說，兒子很想來參加，但他很忙、行程滿檔，沒辦法到場；她稱讚兒子很孝順、很有愛心，很善良，她也說自己很高興獲獎，稱讚縣府把典禮辦得很熱鬧。

另1位田尾鄉的張錦雲，為了讓全盲的2個孩子學會自立，每天來回200多公里，接送孩子到台中后里啟明學校上課，為陪伴兒子學習，自己更為此先學習點字摸讀，正向積極的態度，先後獲得許多全國獎項的肯定，其次子也榮獲第一屆總統教育獎表揚。

王惠美表示，母親就像「桶箍」，緊緊把家庭圈住並撐起來，守護著家人，讓孩子有最好的照顧，有人說，「為母則強」，都看到母親的偉大，這次受表揚的模範母親，有各自偉大的經歷，也都令人敬佩。她稱讚在場的媽媽們不分職業、不論出身都非常偉大，能夠獲得各單位特別推薦，都相當不容易。

今年獲表揚的彰化縣模範母親分別為：黄楊碧霞、楊蔡素梅、盧陳燕華、黃許秀鳳、陳黃開、許淑眞、吳秀桃、黃壽美、黄柯秀梨、劉阿陣、陳碧珠、林翠蓮、吳林阿網、邱金梭、高玉女、劉徐貴梅、徐洪採鳳、謝双、蕭梨、游曹章瑾、陳玉花、邱淑靜、江劉式、陳織、黃秀、楊謝麗琴、謝秀治、張錦雲、徐許彩蓮、鄭林秀琴、邱子晏、戴陳完、鐘張瑞春、卓美珠、吳笑、廖曉燕、鍾素華、吳滿足等38位女士。