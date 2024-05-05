味全龍張政禹等到第800個打席才敲出生涯首轟，回本壘時踏「歐洲步」慶祝。（黃世麒攝）

等了4年、800個打席，味全龍張政禹終於敲出生涯首轟，2分炮助隊先馳得點，搭配鋼龍傷癒復出先發5局無失分，以7比0擊敗台鋼雄鷹拿下2連勝，也讓即將在下週登記結婚的張政禹更「名正言順」把老婆娶回家。

張政禹在2局下從雄鷹先發投手陳柏清手中敲出右外野2分炮，生涯第800打席、714打數敲出生涯首轟，寫下隊史新紀錄，原紀錄是去年張祐銘的584打席、509打數敲首轟。

「很久，4年很久。」談到進職棒第4個球季才終於開轟，張政禹賽後開心地說道，「之前有幾球也有咬到，但可能今天天母打下午的沒有逆風，也剛好被我逮到那顆球。」

開轟回本壘時，張政禹開心地踏籃球「歐洲步」慶祝，「我在繞壘的時就就在想要做什麼動作，之前看大聯盟馬林魚隊的2號（奇松，Jazz Chisholm Jr.）開轟會做歐洲步慶祝，想說滿帥的，一生可能沒幾次，就做吧！」

回來與隊友擊掌慶賀時，張政禹還有另1個與劉基鴻的儀式，「是致敬詹姆斯（LeBron James）賽前撒鎂粉的儀式，開轟才能撒，結果我先做到，基鴻還沒。」

拿出放在口袋裡的首轟球，張政禹談到這1轟的意義，「是完成我老婆跟丈母娘的期許，她說打全壘打才能娶她娶女兒，我老婆則說是給小孩子的禮物。」

張政禹表示，其實本來就要在下禮拜去登記結婚，沒想到會在今天達成老婆跟丈母娘的願望，他也透露，兒子預產期在9月26日，到時候希望能將兒子出生的腳印印在首轟球上。