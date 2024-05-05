近日傳出一名25歲的台灣女子在澳洲遇到詐騙失蹤，所幸已被當地警方找回。就有不少網友跑去問，現在人在澳洲遊學的網紅愛莉莎莎，澳洲到底安不安全，對此，她強調沒有一個地方100%安全，要懂得保護自己就沒事，她提到自己靠2個好習慣，讓她到現在從來沒有被騙過。

愛莉莎莎表示安全這種東西都是相對論，不是絕對論，例如去法國10個人，5個人會被偷，那法國巴黎相對比較不安全，在澳洲10000個人，可能只有1-2個人會出事，我們就覺得那邊很安全。她強調：「沒有國家是完全安全的，端看你怎麼玩，懂不懂得保護自己」。

愛莉莎莎提到自己去過40幾個國家自助旅行，也常常獨自旅行，「人」都沒事，她強調：「因為我很懂得拒絕別人，也不愛貪小便宜，對陌生人也有一定的警戒心，所以這輩子從來沒被詐騙過，也沒被撿屍過，下藥什麼的都沒有。」

但是出國時，愛莉莎莎卻常常忘東忘西，她自嘲表示：「所以幾乎出國時間有一半都會掉手機、掉錢包或是東西被偷」，對這個自己改不掉的爛毛病感到十分無奈，她提到在澳洲布里斯本的商場、餐廳掉好幾次手機，但都有遇到好心的店員，幫她收起來，等她回去拿，因此讓她覺得當地治安很好、人也都普遍善良。她表示：「在台灣這麼安全的國家，不是也有人被騙到柬埔寨嗎？我在日本不是也有被偷過手機嗎？所以說...沒有一個地方100%安全 自己懂得保護自己就沒事。」