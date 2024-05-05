洗髮乳是許多人日常必備的身體清潔用品。一位女子近日表示，P牌洗髮乳「洗完頭真的比沒洗頭還癢」，讓她完全不知該拿這罐洗髮乳怎麼辦，貼文曝光後引發熱議，不少人建議她可以當成刷洗生活用品的清潔劑，像是衣服、廁所、馬桶、地板等，不過也有人強調，可能是女子的髮質不適合該款洗髮乳，因為該款洗髮乳適合髮質粗硬的人。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，自己使用了P牌洗髮乳後發現，「洗完頭真的比沒洗頭還癢」，就算換人用該款洗髮乳還是有一樣的狀況，因此無奈求助，「到底要拿這罐怎辦？」

對此，許多網友紛紛回應，「洗腳踏墊、拖地，超好用！還會香香的，記得要稀釋喔！（剩一點點時加水搖ㄧ搖）我沐浴乳、洗髮精最後剩一點點的都是如此處理」、「洗衣服，我過期的還是不用的都洗衣服又香」、「洗廁所、刷馬桶都很好用～」、「拖地板，地板可以維持久一點不沾灰塵」。

不過也有人建議，洗髮乳要根據個人體質進行選擇，「我覺得還不錯啊！不會有癢的感覺！可能是個人體質不同吧！」、「可能你是軟細髮不適合這麼滋潤的，像我頭髮比較粗硬，就要用這種滋潤的，用那種清爽的大概會洗到打結扯頭皮，所以先了解一下妳的髮質，再來選擇洗髮精」。