竹南鎮模範母親與孝行楷模表揚大會，5日在鎮公所演藝廳舉行。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

竹南鎮模範母親與孝行楷模表揚大會，5日在鎮公所演藝廳舉行，縣長鍾東錦、鎮長方進興及代表會主席何秀綿等多位來賓到場致賀，有25位模範母親及2位孝行楷模接受表彰。鍾東錦肯定竹南各界相當配合縣府政策，近期將有更優質的羽球舘和足球場，人口也突破9萬人超越苗栗市，發展前景可期；然縣民平均收入雖躍居全國第5，生育率卻偏低，他再次鼓勵年輕人「敢婚敢生」。

今天接受表揚的25位模範母親，分別有鎮代會推薦的呂麗卿、陳釵；里辦公處推薦的龍山翁足有、竹南蕭淑媛、山佳邱碧蘭、中華林姚麗珠、中美柯陳春、新南鍾林辛妹、聖福臺范富美、照南温玉姬、龍鳳林秀霞、海口郭林秀鳳、營盤陳錦珠、竹興施李秀枝、港墘葉林月嬌、大埔林麗花、頂埔傅秀容、正南馮恒珍、佳興李碧惠、中港林麗香、公義謝金娥、大厝李謝秀春、天文陳素卿、中英鄭玉英；竹秀文化推展協會推薦的廖英利。孝行楷模則有正南里的鄭雅文與聖福里的陳文璋。

表揚大會由鎮長方進興主持，縣長鍾東錦、縣府社會處長張國棟，立委陳超明夫人吳麗利、縣議員葉忠倫、邱毓興、張佳玲、陳碧華、廖英利、鎮代會主席何秀綿及代表、里長等各界人士，都踴躍到場致賀，稱讚每位媽媽今天都特別漂亮，並祝福所有媽媽母親節快樂。主辦單位並貼心在會場佈置溫馨背板，讓模範母親和家人取景拍照留念，溫馨洋溢。

鍾東錦表示，竹南鎮有立委和縣議員不分黨派全力支持，並在鎮長和代表會主席領導下，建設發展愈來愈好，尤其鎮公所對縣府政策的配合總是跑第一，不久又將完成羽球舘和足球場，目前人口更突破9萬人大關，縣府團隊也會更加盡心盡力，竹南未來發展絕對可以期待。

鍾東錦向所有媽媽賀節，肯定接受縣府表揚的臺范富美雖有視力障礙，熱心公益、堅毅的精神都讓人感佩，廖英利則是眾多女性議員中唯一獲模範母親表揚的議員，模範母親個個教養子女有方，是家庭、社會安定和諧的力量。

他說，由於科技和醫學日新月異，現在的小朋友將來都相當長壽可以「呷百二」，因此必須更重視靈魂之窗和牙齒的保健；另外，長輩應多走出家庭參與社區活動，部分「老男人」參與度似乎不若女性，他希望女性長輩別忘了鼓勵另一半多參與，保有好心情，抵抗力和免疫力自然大增，有助延年益壽。